Pitty, Luísa Sonza, Capital Inicial… Prefeitura lança #SouManaus Passo a Paço 2024 com sete atrações

Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, lançou oficialmente, nesta sexta-feira (12), a edição 2024 do ‘#SouManaus Passo a Paço’, no Mirante Lúcia Almeida. O Festival acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro no no Centro Histórico da capital amazonense, assim como o Mirante.

Neste anúncio, o prefeito aproveitou para anunciar as primeiras sete das dezessete atrações nacionais que se apresentarão no Festival: Capital Inicial, Pitty, Pixote, Manu Batidão, Titãs, Luísa Sonza e Lorena Simpsons fazem parte do line-up da festa.

“Temos 17 atrações a nível nacional e uma atração a nível internacional. Das 17 atrações, nós vamos tornar público hoje sete atrações. Temos um espaço de 60 mil km², nove palcos distribuídos neste perímetro. Iremos fazer dois eventos preparatórios do Sou Manaus aqui no espaço”, destacou David.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo Municipal, a expectativa da prefeitura é captar recursos junto a patrocinadores para pagar o cachê dos artistas que irão se apresentar no evento.

“De orçamento, nós temos R$ 13 milhões. Muito provavelmente, neste ano, o custo total do evento chega a R$ 30 milhões. Ano passado, o evento custou R$ 27 milhões, e nós usamos algo entorno de R$ 8 milhões de recursos da Prefeitura, gastamos quase a metade do que tínhamos previsto. Esse ano com a Lei Rouanet, (vamos receber) R$ 5,5 milhões. Nossa estimativa é de captar, além da lei, com os patrocinadores, algo em torno de mais R$ 12 a 15 milhões. Com isso, nós queremos diminuir o impacto no orçamento da prefeitura”, pontuou Almeida.

O Festival #SouManaus Passo a Paço é fruto da Lei n⁰ 2.526, de 23 de outubro de 2019. A edição de 2023 reuniu 420 mil pessoas no Centro Histórico durante os três dias de evento.

