David Guetta atrai multidão em show frenético no ‘Sou Manaus 2023’

Manaus- O DJ francês David Guetta completou a alegria dos manauaras que participaram do primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2023, durante a noite desta terça-feira (5), no Centro Histórico de Manaus.

A equipe do Em Tempo acompanhou o início tranquilo de toda movimentação em um dos portões do evento com acesso pela avenida 7 de setembro.

O Sou Manaus, que também conta com uma feira gastronômica, serve de fonte de renda para autônomos que enxergaram no festival, uma alternativa para impulsionar as suas vendas.

“Estou aqui vendendo empadinha para ajudar uma viagem da minha igreja. Estou eu e minha irmã, nossa célula tem uma viagem marcada e estamos aqui para ajudar”, contou Maria Soares.

No palco Guardião da Amazônia, o cantor Léo Magalhães, levantou a galera com seus maiores sucessos. “Muito obrigado Manaus, valeu David Almeida, beijo minhas fãs lindas”, se despediu o artista ao finalizar sua apresentação.

O cantor sertanejo Zé Felipe e sua esposa Virgínia, iniciaram o show com queima de fogos. No setlist do cantor, seus maiores sucessos, como “Facilita aí”, “Vacilão” e “Toma toma vapo vapo”, embalaram a multidão.

“É um prazer vir aqui, é uma honra fazer parte disso aqui. Vou até tirar meu salto para entregar tudo. Que calor, Manaus”, disse Virgínia ao entrar no palco para dançar durante o show do marido.

Antes da apresentação principal da noite, o público manauara aproveitou o show de três paraquedistas que sobrevoaram o palco com efeitos especiais.

E a grande atração internacional, o DJ David Guetta, entrou no palco às 23:33, e apresentou grandes sucessos, como Titanium e I’m Good. Em português, o DJ saudou a população: “Boa noite Manaus”. A população aproveitou do início ao fim a primeira apresentação do artista na capital amazonense, que realizou um show interativo com os fãs.

Segundo a Prefeitura de Manaus, mais de 100 mil pessoas estiveram presente durante o primeiro dia de evento.

Foto: Alcides Neto Foto: Alcides Neto Foto: Alcides Neto

Leia mais

David Guetta não autoriza Frontstage no Sou Manaus

Primeiro dia do #SouManaus 2023 terá David Guetta e mais 22 atrações musicais

Centro terá reforço na frota de ônibus para o ‘Sou Manaus 2023’