Dia do Exército: Comando Militar da Amazônia oferta ações de cidadania à população

Manaus (AM) — O Comando Militar da Amazônia (CMA) realiza, neste domingo (14), uma Ação Cidadania na Orla da Ponta Negra em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. A atividade prevê atendimentos gratuitos das 9h às 19h30, com serviços de saúde, vacinação de adultos e crianças, doação de sangue, emissão de documentos, bem como serviços da junta militar e vacinação de pets.

O evento ocorre em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam). Ao longo do dia a população que for nos prestigiar, também poderá acompanhar as exposições de materiais militares e demonstrações em motocicletas, cães de guerra, apresentação da Banda de Música do CMA e entre outras atividades que estão previstas.

Sobre o Dia do Exército

O Dia do Exército Brasileiro, remete à primeira Batalha dos Guararapes, em 1648, quando pela primeira vez na história do Brasil surgiu a palavra Pátria, ocasião em que brasileiros de todos os matizes lutaram juntos contra invasores holandeses, ao evidenciar a união do povo em defesa dos valores e da unidade territorial brasileira.

*Com informações da assessoria

