MIT + Cidadania/Aleam leva serviços para moradores da Zona Leste

Manaus (AM) — A Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) realizou, nesta sexta-feira (12), a 12ª edição do Projeto Mobilização, Inclusão e Transformação (MIT) + Cidadania na Escola Estadual Roderick Castelo Branco, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

“O MIT + Cidadania/Aleam tem o objetivo de aproximar os poderes Legislativos e Executivo do povo. Nosso slogan é ‘O poder público mais perto da comunidade’, então, levamos serviços essenciais para a população da Zona Leste de Manaus”, explicou o deputado João Luiz.

O defensor público Helom Nunes, que esteve in loco na ação, afirmou que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) tem um compromisso de levar a cidadania para toda a população, em especial o atendimento jurídico e questões de orientação de processos em andamento.

“Hoje estamos abraçando essa causa que a Assembleia Legislativa vem de estar perto da população e a Defensoria tem esse perfil de ficar próximo da comunidade. Aqui estamos fazendo atendimentos e esclarecimentos de processos existentes, mas também petições iniciais de pensão alimentícia, registros civis e outros aspectos de cidadania”, afirmou Nunes.

A gestora Roseane Vargas, da Escola Estadual Roderick Castelo Branco, pontuou que a ação tem uma importância imensurável, uma vez que a comunidade escolar conta com 1,4 mil alunos e mais ou menos 90 servidores da unidade de ensino, que atuam em prol da região construindo saberes.

“Essa foi uma das melhores coisas que aconteceram neste ano. Era um serviço que já esperávamos aqui na nossa escola e hoje a comunidade está recebendo um presente”, enfatizou a gestora.

Para a moradora da comunidade São Lucas, Greta Lima, que conseguiu resolver um problema da certidão de nascimento com os agentes da DPE-AM, a ação proposta pelo deputado João Luiz é de suma importância para a região.

“Esse é um projeto muito importante e interessante, pois conseguimos resolver problemas próximo da nossa casa”, frisou a moradora da região.

Parceiros

Durante a ação serão oferecidos serviços da Amazonas Energia, Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Manaus, Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Sine Amazonas, Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e dentre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, audiência pública abordará a PL que regulamenta o trabalho de motoristas de App

Lula sanciona, com veto, projeto que proíbe saidinha de presos

Prefeito de Manacapuru gasta R$ 430 mil em compra de água mineral