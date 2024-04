Cine debate integra programação do projeto Vozes Indígenas, que ocorre ao longo do mês de abril

Manaus (AM) — A Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, que integra a rede VINCI Airports, promove no próximo dia 19 de abril um cine debate com o ator amazonense Adanilo Reis, uma das estrelas da primeira fase da novela Renascer, da TV Globo. A iniciativa faz parte do projeto Vozes Indígenas, que visa promover e preservar a cultura dessas populações tão importantes para a construção do país.

Ao longo do mês de abril, dedicado às homenagens aos povos indígenas, o Manaus Airport realiza o projeto. Já foram realizadas uma feira de artesanato e palestra abordando a realidade da questão indígena, lutas, conquistas e representatividade, voltados para funcionários e a comunidade aeroportuária dos sete aeroportos operados pela empresa na Região. O projeto ocorre em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).

Toda a programação também ocorre nos aeroportos de Tefé, Tabatinga (AM), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC).

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca: “Desde que iniciamos nossas operações nos Aeroportos da Amazônia, uma das nossas preocupações foi conhecer mais a cultura dos locais onde atuamos, respeitar a diversidade e valorizar os nossos povos indígenas. Essa iniciativa é uma forma de homenagear esses povos tão representativos da nossa história e cultura”.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Manaus Airport promove valorização e fomento da participação feminina nos cargos da empresa

Manaus Airport tem certificação para voos internacionais renovada por agência de segurança dos EUA

Aeroporto de Manaus completa dois anos na gestão da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia