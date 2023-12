Aeroporto de Manaus completa dois anos na gestão da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia

Manaus (AM) – O Manaus Airport completou, em 2023, dois anos sob a gestão da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, que integra a rede VINCI Airports. O contrato de concessão contempla, também, os aeroportos Tefé e Tabatinga (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC). Nesse período, um dos maiores destaques são os investimentos em obras de infraestrutura e ações focadas em sustentabilidade.

O terminal, que é um dos principais da região Norte, tem recebido investimentos em infraestrutura e modernização de sistemas que buscam proporcionar mais conforto, comodidade e segurança aos passageiros e à comunidade aeroportuária.

Do ano passado para cá, o Manaus Airport conecta a capital amazonense a 29 destinos domésticos, com a ampliação da oferta de voos internacionais após a reinauguração da rota de Miami (EUA), inauguração das rotas de Fort Lauderdale e Bogotá (Colômbia) e incremento da frequência de voos para o Panamá. Além disso, o aeroporto é o de maior conectividade no país em voos para dentro do estado.

Logo no início da concessão, foi iniciado um plano de ações imediatas, que incluiu a revisão e manutenção de sistemas, como o de refrigeração, eletricidade e esteiras de bagagem, além da substituição da iluminação convencional por LED, tecnologia mais sustentável; reparos nos banheiros; e disponibilização de wifi gratuito e de alta velocidade em todo o terminal de passageiros.

Neste ano, o Aeroporto de Manaus iniciou as obras de infraestrutura previstas no Contrato de Concessão assinado com a Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC. Todas as medidas visam garantir a segurança e a eficiência das operações aeroportuárias, além de melhorar a experiência de viagem dos passageiros, promover o turismo local e impulsionar o crescimento econômico da região.

Entre os principais investimentos já realizados estão a inauguração, este ano, de um novo sistema automatizado para acesso ao embarque doméstico, além de uma reestruturação para o embarque internacional com readequação do fluxo de passageiros. Atualmente estão em andamento intervenções no terminal de passageiros e pista de pousos e decolagens. Todo o pacote de obras tem previsão para ser concluído em outubro de 2024.

A preocupação ambiental está presente em todas as ações da companhia. Com o pacote de obras, o Aeroporto de Manaus terá uma nova estação de tratamento de esgoto com 100% de reuso de água; uma nova Central de Resíduos; um novo sistema de recuperação de água dos drenos do ar-condicionado; um novo sistema de recuperação de água de chuva; um sistema de água de reuso para vasos e mictórios; e está em curso a revitalização do Sistema de Conforto Térmico.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca investimento no setor aéreo no Amazonas.

“Foram dois anos intensos e seguiremos investindo para proporcionar uma experiência cada vez mais confortável aos nossos passageiros, com operações seguras e sustentáveis, garantindo mais conectividade e desenvolvimento em uma região tão estratégica como a Amazônia”, disse.

Sobre o aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental.

A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.

