Atendimentos do PAC Galeria são transferidos para o PAC Studio 5 a partir de segunda (15)

Manaus (AM) — O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Galeria, situado no Centro de Manaus, está transferindo os atendimentos para o PAC Studio 5, onde passa a atender os agendamentos a partir da próxima segunda-feira (15). A unidade, situada na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, funciona das 9h às 17h, com serviços variados.

O PAC Galeria, gerido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estava em funcionamento desde novembro de 2014. A transferência das atividades é devido à necessidade de mudanças estruturais no prédio.

A mudança já estava sendo estudada pela Sejusc desde o ano passado. Agora, com a transferência temporária, a pasta irá estudar a viabilidade de um novo local. No entanto, o PAC Studio 5 tem capacidade para absorver a população atendida no espaço, sem qualquer dificuldade.

France Medeiros, secretária executiva de Cidadania, explica que os agendamentos de parceiros, como o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) serão realocados, sem prejuízos à população.

“O PAC Studio 5 é a nossa maior unidade, tem capacidade de atender até 200 pessoas por dia, é um ambiente seguro, então a população só tem a ganhar”, reforçou a secretária.

No PAC Studio 5 são ofertados a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), créditos para os projetos Mais Inclusão e Idoso Empreendedor, pela parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), e solicitação de carteiras de pessoas com deficiência (Cipcd) e da pessoa com Transtorno de Espectro Autista (Ciptea).

Além das atividades da Junta Militar, Polícia Federal, da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Superintendência de Habitação (Suhab), Posto Emissão de Passaporte da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal.

*Com informações da assessoria

