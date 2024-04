VÍDEO: Contador é executado com tiro na cabeça após sair do trabalho, em Manaus

Manaus (AM) — Um cotador, identificado como Wellington Aguiar, de 51 anos, foi executado com um tiro na cabeça, nesta sexta-feira (12), na rua 24 do conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 18h50.

Conforme informações, o contador havia acabado de sair do local de trabalho, um escritório de contabilidade, e estava indo para Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), encontrar com a esposa, quando foi abordado por um homem.

Imagens de câmara de segurança registraram o momento que o homem é abordado pelo criminoso enquanto estava mexendo no celular. O contador conversa com o homem e, em certo momento, o bandido atira no trabalhador e sai correndo com o celular da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas o homem já havia morrido. Os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e o caso vai ser investigado agora pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

