Dia do Beijo: Dicas para manter uma boca saudável e beijar com confiança

Manaus (AM) — O Dia do Beijo, comemorado no dia 13 de abril, tem como objetivo fazer com que as pessoas se conscientizem sobre a importância de cuidar da saúde bucal para aproveitarem ao máximo esse momento especial. Afinal, um sorriso radiante e lábios saudáveis são fundamentais para beijar com confiança e sem preocupações.

A coordenadora do curso de Odontologia da Uninorte, Karoline Dantas, selecionou sete dicas e precauções para garantir que sua boca esteja em perfeitas condições para celebrar o amor neste dia tão esperado. Ela ainda explica que uma boa saúde bucal não apenas contribui para um sorriso bonito, mas também é essencial para o bem-estar geral do corpo.

• Higiene bucal adequada: manter uma rotina diária de higiene é essencial para ter uma boca saudável. Escove os dentes, pelo menos, duas vezes ao dia, utilizando uma escova de cerdas macias e creme dental com flúor. Não esqueça de passar fio dental diariamente para remover resíduos alimentares e placa bacteriana entre os dentes;

• Visite o dentista regularmente: consultas regulares são fundamentais para prevenir problemas bucais e garantir uma saúde ótima. Agende exames de rotina e limpezas profissionais, pelo menos, duas vezes por ano para garantir que sua boca esteja em perfeitas condições;

• Evite alimentos e bebidas que mancham os dentes: café, chá, vinho tinto, refrigerantes e molhos escuros, por exemplo, podem manchar os dentes ao longo do tempo. Tente limitar o consumo desses itens e enxágue a boca com água após consumi-los para ajudar a reduzir os efeitos;

• Mantenha-se hidratado: beba bastante água ao longo do dia para manter sua boca hidratada e estimular a produção de saliva, pois ela ajuda a neutralizar ácidos e proteger os dentes contra cáries e outros problemas bucais;

• Use protetor labial: lábios rachados ou ressecados podem ser desconfortáveis e pouco atraentes. Use um protetor labial com FPS para mantê-los hidratados e protegidos contra os efeitos nocivos do sol e do vento;

• Evite o tabagismo e o consumo excessivo de álcool: ambos podem causar uma série de problemas na boca, incluindo mau hálito, cáries, doenças gengivais e até câncer bucal. Se fuma ou bebe regularmente, considere buscar ajuda para parar ou reduzir o consumo;

• Tenha cuidado com piercings bucais: se possui piercings na língua, lábios ou bochechas, esteja ciente dos riscos de lesões e infecções. Os mantenha limpos e siga as instruções do profissional para evitar complicações.

Clínica-Escola de Odontologia

A Uninorte tem uma Clínica-Escola de Odontologia, localizada da Rua Jonathas Pedrosa, 1002-1004 – Praça 14 de Janeiro, que presta serviços com preços acessíveis para os amazonenses.

O espaço tem atendimentos de periodontia, dentística, cirurgia, endodontia, prótese dentária, implante dentário e reabilitação. Os interessados podem ir pessoalmente à unidade ou realizar agendamento pelo telefone 92 3212-5140 (WhatsApp).

