Professora que beijou aluno de 14 anos é demitida; veja outros casos envolvendo educadora

A professora de 25 aos que beijou um aluno de 14 anos do 9º ano em uma escola em Praia Grande (SP) e detalhou o fato para uma amiga em mensagens de textos, foi demitida a educadora afirmou que apenas beijou o menor, mas expressou o desejo de ter relações mais íntimas com ele. Após denuncia de algumas mães que souberam do fato a professora de 25 anos foi desligada da escola, segundo nota da prefeitura e da Secretaria de Educação por conta de sua ‘má conduta’.

As mensagens indicavam que o fato não ocorreu nas dependências da escola, mas na residência da professora, após um encontro casual na rua entre ela, o adolescente e um amigo em comum.

Outro caso envolvendo a educadora aponta que ela convidou uma estudante da mesma idade (14 anos) para fumar cigarro eletrônico. A mãe da menina, contou ao g1, que ficou indignada com a situação. “Digamos que estava aliciando a minha filha”.

O caso foi denunciado pela mãe que flagrou as mensagens de textos no celular da filha: “Todas as mensagens foram muito pesadas”, afirmou a mãe, dizendo que sequer sabia o significado de ‘pod’ [marca de cigarro eletrônico] mencionado pela professora na mensagem. “Quando eu fui puxando na conversa, vi que ela chamou a minha filha para ir para uma adega, que não precisava se preocupar porque ela bancava o pod”, disse a mulher ao g1.

Veja print da troca de mensagens entre professora e aluna.

Em nota, a prefeitura de Praia Grande informa, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), que “a professora citada no caso foi desligada dos quadros funcionais da Prefeitura por má conduta, assim que a pasta municipal soube do ocorrido”.

“Ainda visando preservar os alunos, a direção da escola remeteu os fatos ao Conselho Tutelar, por se tratar de órgão de proteção da criança e do adolescente”, completa a Seduc.

Helena Cristina, mãe de um dos alunos envolvidos no caso afirma que o adolescente foi espancado por “achismo”. Os agressores teriam desconfiado que o adolescente fazia parte da denúncia contra a professora, o menino chegou a ser hospitalizado, e ja teve alta, mas ainda se recupera de um trauma abdominal. Em entrevista Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira (23), Helena atualizou o estado de saúde do filho e contou que teme por algum tipo de retaliação.

Foto mostra os ferimentos do aluno de 14 anos que sofreu retaliações após denuncia.

“Ele está melhor, melhorando. Ele passou por exames de corpo de delito e recebeu alta ontem. Ele tem trauma abdominal”.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado no 3º DP de Praia Grande, onde é investigado. A autoridade policial realiza diligências para intimar todos os envolvidos e esclarecer os fatos. “Detalhes serão preservados por envolver menor de idade”, acrescentou a corporação.

*Com informações do g1

