Homem é procurado por furtar dinheiro e aparelho celular de igreja católica de Manaus

Manaus (AM) — A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga a imagem de um indivíduo, ainda não identificado, que invadiu uma igreja católica e furtou dinheiro e um aparelho celular que estavam guardados no local. A igreja fica localizada no bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul de Manaus, e o crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 1h30.

A PC-AM enfatiza que quem tiver informações a respeito da identificação ou do paradeiro do indivíduo, deve denunciar pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou procurar o 1° DIP, que fica localizado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro.

“A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial.

*Com informações da assessoria

