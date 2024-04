FAB diz estar de prontidão para resgatar brasileiros no Oriente Médio

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse, neste domingo (14), que está de prontidão para resgatar brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio. O comunicado ocorre um dia depois do Irã promover ataques contra Israel e aumentar a tensão na região. As informações são do site iG.

“A FAB informa que, em razão dos últimos acontecimentos registrados no Oriente Médio, encontra-se preparada e pronta para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito”, disse o órgão.

A FAB responde às Forças Armadas, que tem o presidente da República como seu chefe. Para resgatar os brasileiros, o governo federal teria que conversar com lideranças da região, assim como aconteceu no início da guerra entre Israel e Hamas.

No sábado (13), o Itamaraty expressou “grave preocupação” com a escalada do conflito no Oriente Médio. “O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada”, aponta o Ministério das Relações Exteriores.

Em nota, o governo também desaconselhou viagens não essenciais à região. Além disso, pediu aos brasileiros que já estão no Irã, em Israel ou nos países do Oriente Médio que “sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras”.

