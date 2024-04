Judoca Aliany Silva celebra medalhas no Brasileiro Regional e na seletiva dos JEB’s

De Carauari, interior do Amazonas, para os pódios do Brasil. A judoca Aliany Silva, de apenas 15 anos, celebra uma semana histórica com as conquistas de duas medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro Regional e uma de ouro na Seletiva Estadual da FADE/CBDE para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s 2024) na classe Sub-18.

O Brasileiro Regional de Judô aconteceu no último fim de semana, dias 6 e 7 de abril, em Teresina (PI). Aliany, que é atleta do Centro da Juventude de Carauari/Equipe Bushidô de Judô, foi uma das sensações do campeonato, pois mesmo com apenas 15 anos foi medalhista de bronze nas classes Sub-18 e Sub-21, competindo na categoria – 57 kg.

Na Seletiva Estadual de Judô, realizada no último sábado (13/04), a menina da Calha do Juruá foi medalhista de ouro novamente. O desempenho espetacular garantiu a jovem judoca entre os 16 integrantes da seleção amazonense que vai disputar os JEB’s 2024. A competição nacional acontecerá no mês de junho, em Maceió (AL), e servirá como seletiva para a Gymnasíade (Mundial Escolar Sub-18), em outubro, no Bahrein.

“Muito feliz por essa semana incrível na minha vida. Primeiro, pelas duas medalhas de bronze no Brasileiro Regional, e agora pelo ouro e pela classificação para os JEB’s. Agradeço ao apoio do prefeito Bruno Ramalho, e a toda equipe da prefeitura que me deu suporte – Beto Oliveira, Neto Onofre, Sildina, meu sensei Joel e a todos que me ajudaram e me ajudam. Carauari mostrou a sua força no esporte”, radeceu a menina prodígio, que cursa o 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Osvaldo Nascimento.

“Gratidão também à direção da escola, aos meus professores e minhas professoras. A escola entende que represento a instituição e o esporte de Carauari e me concedeu uma licença para as competições, justificando as minhas faltas. Quando voltar eu recupero tudo porque não basta ser uma boa atleta, é preciso ser uma boa aluna também”, concluiu Aliany, que já embarcou rumo à Princesinha do Juruá.

*Com informações da assessoria

