Apagão causa transtornos e prejuízos no comércio de Manaus

O apagão que afetou Manaus e outros três municípios da Região Metropolitana causou transtornos e prejuízos no comércio. Na manhã desta segunda-feira (15) estabelecimentos do Centro da capital amazonense ainda sofriam com os impactos da falta de energia elétrica.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, a falta de energia iniciou a partir das 13h do domingo e fechou vários restaurantes em shoppings da cidade. Postos de gasolinas também foram fechados

“O prejuízo foi grande, o problema foi sério, tiveram estabelecimentos que perderam equipamentos, que queimaram. A falta de energia foi tão longa que nesta segunda-feira ainda parte do Centro de Manaus estava sem energia elétrica e com isso algumas máquinas de cartão não tinham como entrar na internet e também ficaram sem poder fazer venda com esses equipamentos e transmitir a nota fiscal eletrônica”, explicou.

O presidente da CDL Manaus ressaltou que tiveram registros de que alguns comércios precisaram jogar produtos fora na manhã de segunda, pelo tempo que ficaram descongelados e sem condições de congelamento.

“A CDL está tentando ver de que maneira pode ajudar. A tentativa foi de colocar os nossos advogados para produzir provas, mostrando mais resultados, mas eles sabem que isso aconteceu. Estamos verificando outra formatação porque não esperávamos isso estar acontecendo dessa forma”, disse.

Conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), às 19h do domingo (14), 80% da carga já estava recomposta e, às 22h, 98%. O processo de recomposição foi finalizado às 00h23 desta segunda-feira (15), devido a dificuldades encontradas pela Amazonas Energia, distribuidora local, para fazer parte dos religamentos.

A distribuidora precisou deslocar equipes de manutenção para religamento de alimentadores.

Além dos impactos no comércio, a população também sofreu com a interrupção no fornecimento de água.

A Águas de Manaus informou que a energia elétrica foi restabelecida nas Estações de Tratamento de Água que abastecem a capital amazonense. As unidades foram religadas na tarde de domingo (14) e o abastecimento de água seguiu em normalização gradativa na cidade ao longo desta segunda-feira (15). Pelo menos 60% das áreas impactadas já tiveram o abastecimento retomado.

A Águas de Manaus reforçou que esteve com equipes mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

