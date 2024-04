Prefeitura realiza curso para atendimento ao turista no Centro Histórico de Manaus

A partir desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Manaus, em uma parceria da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) – vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza o curso presencial de capacitação “Noções Básicas de Inglês com Ênfase no Atendimento ao Turista”, no Centro de Arqueologia de Manaus.

O curso acontece segunda, quarta e sexta-feira, em turmas matutinas voltadas aos servidores da gestão municipal, nos horários das 9h às 12h; e turmas noturnas voltadas aos comunitários da região do Centro, das 18h às 21h, a partir de 15/4 a 8/5.

O objetivo do curso é capacitar a comunidade para o inglês básico e possibilitar a comunicação de forma eficiente com os turistas vindos de outros países para conhecer Manaus. A capacitação tem como público-alvo a comunidade do centro da cidade e funcionários das lojas da área do entorno do mirante Lúcia Almeida. Ao final do curso, os inscritos receberão certificação.

A iniciativa é uma estratégia da gestão municipal que busca diminuir a dificuldade de comunicação com os visitantes estrangeiros e possibilitar crescimento profissional aos participantes. O ministrante do curso é Bruno Matos, bacharel em Língua Inglesa.

A inauguração do mais novo atrativo turístico da cidade aqueceu o fluxo turístico na área do largo de São Vicente, que já contava na sua adjacência com o Museu da Cidade de Manaus, a praça Dom Pedro ll, e o Centro Cultural Oscar Ramos como equipamentos turístico-culturais, e torna o perímetro um dos principais focos de visitação da capital e os participantes da capacitação estarão preparados para receber os visitantes no Centro e arredores.

A temporada de cruzeiros também possibilita a oportunidade de um intercâmbio com os turistas dos navios, que torna a iniciativa um ponto de destaque na recepção dos turistas que, agora, poderão visitar novas obras entregues pela gestão municipal a partir do projeto Nosso Centro.

