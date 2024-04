Escola de negócios abre inscrições para curso de gestão de portfólio de projetos de inovação, em Manaus

O curso irá ocorrer nos dias 27 de abril, 2 e 4 de maio e as inscrições podem ser realizadas por meio do Sympla

Manaus (AM) — O Manaus Tech Hub (MTH), espaço de inovação e empreendedorismo do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, lança o segundo curso do MTH Academy, a escola de formação em negócios e tecnologia na Amazônia que oferece cursos técnicos especializados e livres, ministrados por profissionais renomados no mercado.

O segundo curso será realizado no dia 27 de abril, 2 e 4 de maio e terá como tema “Gestão de Portfólio de Projetos de Inovação”, ministrado por José Renato Santiago, doutor e mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

O curso tem como objetivo compartilhar conceitos e conhecimentos práticos para o gerenciamento de projetos focados em inovação, obedecendo parâmetros adequados que potencializem o alcance dos melhores resultados. Com o curso, o participante desenvolverá habilidades para gerir múltiplas ações dentro do projeto e acompanhar de forma mais eficiente a entrega.

De acordo com o especialista de inovação do Manaus Tech Hub, Daniel Goettenauer, o segundo curso do MTH Academy permitirá a troca de conhecimentos na área de projetos com um profissional reconhecido em Manaus.

“Os participantes terão a oportunidade de aprender os conceitos de gerenciamento de projetos, conceitos de inovação disruptiva, matriz de priorização, entre outros, além de ter aulas com um dos doutores mais renomados da área, o Dr. José Renato”, destaca Formoso.

As inscrições seguem abertas até o dia 26 de abril e devem ser feitas no link: https://bit.ly/mthacademy-portfolioinovacao.

O curso será realizado no Sidia Amazon Tower (SAT) e a programação completa, junto com as ementas e horários, estão disponíveis na página de inscrição do Sympla.

Conteúdo programático

O ciclo de vida de um projeto Os processos de um projeto Conceitos: Projeto x Processo Conceitos Básicos de Gerenciamento de Projetos Conceitos: Gerenciamento de Projetos Estrutura organizacional Conceitos: Gestão de Processos Estrutura organizacional Gerenciamento de portfólio de projetos Conceitos de Inovação Portfólio de Projetos de Inovação Classificação em Cestas Sustentando Inovações Inovações disruptivas Matriz de Priorização Teoria das Opções Reais Método AHP (Hierarquia de Análise de Processos) Lições aprendidas

Sobre o instrutor

José Renato Santiago é doutor e mestre em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com pós-graduação em Marketing pela ESPM e em Engenharia da Qualidade pela USP e graduação em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

Consultor nas áreas de Gestão da Inovação, Gestão do Conhecimento, Capital Intelectual, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos e Lições Aprendidas.

Ele é professor de MBA, Pós-Graduação e Graduação em diversas universidades e instituições de ensino, incluindo a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação Vanzolini, Fundação Instituto de Administração (FIA), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e PUC.

Sobre o MTH Academy

O MTH Academy é uma escola de formação em negócios e tecnologia na Amazônia criado pelo Manaus Tech Hub, espaço de inovação e empreendedorismo do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, oferecendo cursos técnicos especializados e livres ministrados por profissionais renomados e altamente qualificados. Os treinamentos serão realizados recorrentemente por turmas, atendendo às demandas do mercado.

