‘Asfalta Manaus’ da prefeitura aplica 400 toneladas em via do conjunto Boas Novas

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concentra, nesta segunda-feira (15), a equipe do “Asfalta Manaus” na rua Atala, localizada dentro do conjunto Boas Novas, que recebe aproximadamente 400 toneladas de massa asfáltica.

“Todos os dias as frentes do ‘Asfalta Manaus’ estão espalhadas pelas zonas, recuperando ruas, avenidas e becos que há anos não recebiam uma manutenção. Hoje, a realidade é diferente, o asfalto está sendo positivo no dia a dia da população, inúmeras ruas foram asfaltadas e a determinação do prefeito David Almeida é de dobrarmos esse número todos os dias”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

A equipe, formada por 30 trabalhadores, realiza a remoção de todo o antigo asfalto, a pintura de ligação e, por fim, aplicam as toneladas de asfalto. A cuidadora Cristiane Pereira, 40, destaca a mudança na infraestrutura da área.

“Moro aqui no conjunto Boas Novas há 22 anos e sempre foram só promessas, a via estava muito esburacada. Hoje, eu peguei um Uber que até compartilhou com outros colegas que, agora, a rua estava recapeada, porque antes não tinha nem como passar. Isso é novidade para a gente. O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, cumpriram com a palavra”, relata a cuidadora Cristiane Pereira Silva, de 40 anos.

Foto: Márcio Melo/Seminf

De acordo com a última atualização da plataforma on-line “Asfaltômetro”, 143 ruas foram contempladas no bairro Cidade Nova, por meio do programa “Asfalta Manaus”, que recuperou até o momento, uma média de 2794 ruas na capital.

*Com informações da assessoria

