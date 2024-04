CineMaterna exibe “Kung Fu Panda 4” para crianças e mamães, em Manaus

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra realiza, nesta terça-feira (16), a sessão CineMaterna na Cinépolis VIP com a exibição do longa de animação “Kung Fu Panda 4” para mamães e bebês com até 18 meses. A sessão ocorrerá às 14h e é gratuita para as dez primeiras famílias que chegarem ao cinema.

A sessão é preparada especialmente para o público. Há trocadores dentro da sala de cinema equipados com fraldas e lenços umedecidos, estacionamento para os carrinhos de bebê, tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham, entre outros benefícios. Voluntárias ajudam a organizar a sessão, receber e auxiliar as famílias que vão assistir aos filmes.

“É uma excelente oportunidade para diversão com segurança e um preparo todo especial para as famílias e os bebês pequenos. Tudo é feito com muito cuidado e carinho para tornar aquele momento memorável para a família, por isso, a gente convida vocês para virem assistir ao CineMaterna no Shopping Ponta Negra”, disse a gerente de Marketing do shopping, Priscila Furtado.

As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens de cinema.

Votação popular decide filmes do CineMaterna

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

