Sustentabilidade na moda: FST adere ao movimento mundial Fashion Revolution no AM

Evento “Moda com Propósito” vai reunir criadores do Estado para debater sobre sustentabilidade e criatividade na indústria do segmento

Manaus (AM) — A Faculdade Santa Teresa (FST) aderiu ao movimento mundial Fashion Revolution, que propõe ações e debates sobre moda sustentável e consciente. Dentro dessa linha, a instituição realiza, nesta terça-feira (16), a partir das 18h30, o evento “Moda com Propósito”, durante o qual vai reunir criadores do Estado para debater sobre sustentabilidade e criatividade na indústria do segmento.

O evento é aberto ao público e acontece na sede da FST, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças. Os interessados podem se inscrever pelo link — https://www.even3.com.br/fst-na-semana-fashion-revolution. Durante uma semana, em todo o mundo, o movimento Fashion Revolution realiza atividades variadas, tendo a sustentabilidade como tema central.

A coordenadora do curso de Design de Moda da instituição, Chris Basílio, ressalta que o movimento Fashion Revolution trabalha para a moda ser limpa, segura, justa, transparente, diversa e responsável.

Ela destaca a importância desse tipo de debate na região, que conta com uma potencialidade imensa de criação e desenvolvimento da moda sustentável.

“Esse é um evento voltado para profissionais e estudantes que vão poder aprender mais sobre moda sustentável, através da experiência de grandes criadores do estado”, explica.

Participam do evento como palestrantes as empresárias do Brechó 3-30, Erikarla e Stella Sarmento, a designer de biojóias Rita Prossi, a diretora da marca Yanciã, Elijane Nogueira, e o estilista Ramon Alada. O estudante do quarto período do curso de Design de Moda da FST, Eduardo Coxta, será o mediador dos debates. Ele é embaixador do movimento Fashion Revolution no Amazonas.

