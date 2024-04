VÍDEO: Mulher é agredida por funcionários de supermercado; estabelecimento lamenta

No fim do vídeo, é possível ver os funcionários soltando a mulher, enquanto ela exclama que foi agredida

Manaus (AM) – Uma mulher foi agredida por funcionários da rede de supermercados DB por supostamente ter furtado produtos da unidade localizada na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu no domingo (14) e foi registrado por pessoas que passavam pelo local.

No vídeo, é possível ver funcionários do DB jogando a mulher ao chão. Um colaborador chega a enforcar a suspeita com a mão e, logo na sequência, coloca o joelho sobre o peito da mulher. Populares que presenciaram a cena perguntaram o que havia ocorrido para os funcionários, que alegaram que a mulher havia furtado produtos da loja.

No fim do vídeo, é possível ver os funcionários soltando a mulher, enquanto ela exclama que foi agredida. A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria do DB para obter um posicionamento sobre o caso.

O Grupo DB lamenta profundamente o ocorrido, no último domingo (14/04). Reiteramos veementemente que esse comportamento está em total desacordo com os valores, princípios e filosofia que norteiam nosso Grupo. Já tomamos todas as medidas necessárias, dentro dos limites legais.

