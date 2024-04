Funcionários públicos e empresário são presos pelo furto de merenda escolar em Coari

Homens aproveitaram prédio vazio para furtar vários produtos alimentícios que seriam utilizados na merenda escolar dos estudantes do município

Coari (AM) — Os funcionários públicos Mackson Fernandes Cardoso, 28; Waldeci Fernandes de Souza, 31; e o empresário Elionai Pereira de Souza, 31, foram presos em flagrante, no sábado (13), por peculato-furto de merenda escolar da secretaria municipal de Educação, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

O crime ocorreu na madrugada de sábado (13), por volta das 3h, na rua Marechal Deodoro, bairro Centro, no Centro de Distribuição de Alimentos da Secretaria Municipal de Educação de Coari.

Conforme o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, Mackson e Waldeci eram funcionários do órgão e aproveitaram que não havia ninguém no prédio e, também, a facilidade de acesso ao local, e furtaram vários produtos alimentícios que seriam utilizados na merenda escolar dos estudantes do município.

“Iniciamos as investigações e colhemos várias informações para a elucidação desse crime de peculato-furto, inclusive com imagens de câmeras da secretaria municipal de Segurança, que foram decisivas para as prisões dos autores”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, diante dos elementos de informação, os autores foram identificados e localizados em menos de 24 horas após o crime, juntamente com os produtos que tinham sido furtados.

“Verificamos indícios suficientes de autoria e materialidade. Eles confessaram a prática criminosa. Os funcionários públicos foram presos nas suas respectivas casas, e o empresário em seu comércio, onde venderia os produtos furtados”, relatou Barradas.

Todos foram encaminhados para a DIP de Coari. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

