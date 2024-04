Promoção garante cinema pela metade do preço em shopping de Manaus

Manaus (AM) – Começa nesta semana a promoção “Quarta Cinépolis”, com o valor do ingresso do cinema pela metade do preço no Shopping Ponta Negra. A novidade tem início nesta quarta-feira (17) e, para usufruir do benefício, é necessário fazer um cadastro no programa “Clube de Vantagens Cinépolis”.

Com sessões diárias e uma diversidade de opções de horários, o cinema do Shopping Ponta Negra recebe lançamentos da indústria cinematográfica nacional e internacional. Toda a programação pode ser consultada on-line.

Segundo a Cinépolis, os clientes pagarão meia-entrada em todas salas e sessões das quartas-feiras. A única exceção se dará quando este dia da semana cair em feriados e pré-estreias.

Para usufruir da promoção, os clientes precisam estar cadastrados no Clube de Vantagens Cinépolis, um serviço gratuito que oferece uma série de benefícios exclusivos.

O cadastro pode ser realizado de forma rápida e simples através do site oficial da Cinépolis ou diretamente nas bilheterias das unidades. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou por meio do site.

*Com informações da assessoria

