Ouvidoria do TRE-AM reúne partidos para alentar participação feminina na política e nas eleições

Manaus (AM) – Com o entendimento de que a garantia da participação feminina igualitária no processo decisório dos partidos políticos é essencial para promover igualdade entre os gêneros, a Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) realiza às 9h, desta sexta-feira (19), reunião com os partidos políticos do Estado para tratar sobre a participação do público feminino nesses espaços de poder e decisão, sobretudo, neste ano eleitoral.

O encontro acontece no plenário do TRE-AM (3º andar), localizado na Avenida André Araújo, 200, Bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e vai debater ainda a questão do Fundo Partidário e da lei de Cotas.

O Amazonas tem 23 partidos políticos com diretórios estaduais e municipais e legislação eleitoral vigente que determina um mínimo de 30% de candidaturas femininas nos processos eleitorais. Apesar dessa regra, a participação das mulheres nesses ainda é menor em relação aos homens. Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), por exemplo, dos 41 vereadores apenas quatro são mulheres, ou seja, menos de 10%.

De acordo com o presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, o encontro pretende promover a participação política das mulheres, identificando passos concretos que podem ser dados por esses partidos para promover as mulheres na vida política.

“A participação política das mulheres é um aspecto central para o cumprimento da igualdade entre os gêneros e os partidos políticos estão entre as instituições mais importantes para essa promoção. E a missão do TRE, junto de sua Ouvidoria da Mulher, vai ao encontro dessa meta, incentivando e respaldando o empoderamento feminino, esclarecendo durante várias fases do ciclo eleitoral, inclusive durante essa fase pré e também pós-eleições”, declarou Jorge Lins.

Com menos de vinte por 20% dos assentos parlamentares ocupados em todo o mundo por mulheres, considerou a ouvidora da Mulher do TRE, juíza Lídia de Abreu Carvalho, fica claro que os partidos políticos precisam fazer mais, principalmente, para cumprir as legislações vigentes.

“Temos que empoderar as mulheres para, não apenas fortalecer os partidos políticos, como também promover a sua afirmação política, fornecendo opções concisas e focadas para a reforma político-partidária e nos espaços de poder”, completou a ouvidora da Mulher.

*Com informações da assessoria

