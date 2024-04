Motorista pula de caçamba e vai parar embaixo do veículo em acidente em Manaus; VÍDEO

Um motorista ficou com as pernas presas embaixo da roda de uma caçamba durante um acidente nesta quinta-feira (18), na avenida Governador José Lindoso, na Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle durante manobra e pulou do veículo.

Uma segunda vítima que passava pelo local e foi atingida pela caçamba também foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta de 12h40. Imediatamente, foram enviadas equipes para o local.

Motorista pula de caçamba e vai parar embaixo do veículo em acidente em Manaus. pic.twitter.com/04xOa2xpP6 — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 18, 2024

“A vítima com as pernas presas embaixo da roda da caçamba era o motorista dela. Segundo informações preliminares, ele teria perdido o controle do veículo de grande porte e pulou da cabine. No entanto, acabou tendo as pernas atingidas”, relatou o coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

Após ser retirado, o homem recebeu atendimento de primeiros socorros e foi encaminhado pela equipe do Samu para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar da capital.

Leia mais

