Ambulância do Samu e carro se envolvem em acidente na Praça 14, em Manaus

Agentes do IMMU estiveram no local para orientar motoristas

Manaus (AM) – Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro de passeio colidiram no cruzamento das avenidas Tarumã com a rua Major Gabriel, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (16).

Não há informações sobre o que ocasionou o acidente e nem se havia vítima dentro da ambulância na hora do acidente.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar outros motoristas.

