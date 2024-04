Jovem é preso suspeito de matar idoso com 5 facadas na Zona Leste de Manaus

Crime ocorreu no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus

Mateus Silva da Silva, de 20 anos, foi preso na quarta-feira (17) apontado como autor do assassinato de Sebastião Fernandes Vieira, de 60 anos, conhecido como “Maradona”. A vítima foi morta com cinco facadas no dia 25 de março deste ano, na própria casa, na rua Açaí, bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime gerou uma grande comoção e revolta dos moradores daquela localidade. A vítima foi encontrada sem vida, com cinco perfurações de arma branca, em um banheiro que fica na área externa da residência.

“Fomos acionados logo após o fato e fizemos os primeiros levantamentos. Sendo possível constatar que Mateus Silva da Silva e o seu irmão moravam com Sebastião, que os ajudava com moradia. No entanto, os dois irmãos viviam em constante conflito em decorrência de uso excessivo de drogas e bebidas alcoólicas, mas a vítima sempre intervia”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, no dia do fato, eles foram para um bar próximo à casa onde moravam. Em determinado momento, houve um atrito entre os irmãos, e a vítima apaziguou a situação. Após isso, Mateus retornou para casa e esperou o momento em que Sebastião foi dormir e desferiu cinco golpes de faca em Sebastião, que não teve possibilidade de defesa.

“Após denúncias anônimas conseguimos informações sobre o paradeiro de Mateus. Ele foi localizado e preso na comunidade Aliança com Deus 2, localizada na rodovia federal BR-174”, relatou Cunha.

Mateus Silva da Silva responderá por homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

