Casa do Professor realiza feijoada beneficente no Parque do Idoso, em Manaus

Manaus (AM) – A Associação Casa do Professor realiza no dia 4 de maio, a partir das 11h, uma Feijoada Beneficente, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1324, no bairro Nossa Sra. das Graças, zona Centro-Sul de Manaus. A feijoada acontece sob a chancela do chef Fernando Souza, do Alquimia Arte Culinária.

Além da feijoada self-service, os participantes que adquirirem os ingressos para o evento terão direito a uma caipirinha ou uma bebida não alcoólica, e ainda uma deliciosa sobremesa. O evento também contará com música ao vivo, sorteios e bingo. O ingresso pode ser adquirido por meio do telefone (92) 3303-0702.

A ação tem como objetivo arrecadar fundos para as obras de infraestrutura da casa, que ficará localizada no município de Presidente Figueiredo, na BR 174, km 111. A área construída contará com dez apartamentos, recepção, salão para atividades diversificadas, refeitório, ambulatório, piscina, quadra, espaço para horta, viveiro, recantos para meditação e estacionamento.

Segundo a idealizadora do projeto, a professora Nelly Falcão de Souza, a Casa do Professor é uma entidade sem fins lucrativos e que nasceu com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida, bem estar físico, social, emocional e intelectual aos professores aposentados da rede pública e privada do Amazonas.

A Casa do Professor vai oferecer um lugar único e especial que cria oportunidade de conexão com a natureza e sociabilidade saudável entre professores. “Vamos cuidar de quem nos deu asas e bússola para voar: o professor”, apontou a idealizadora do empreendimento.

Com a expertise adquirida à frente das Instituições Nelly Falcão de Souza, formadas pelo Pinocchio Centro Educacional e o Colégio Martha Falcão, a professora Nelly declara que a Casa do Professor é alinhada com o propósito da entidade e das escolas, de valorizar os professores, principalmente os aposentados, que dedicaram suas vidas à missão de educar.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Unegro Amazonas promove feijoada para arrecadar fundos e oficializar legalização da entidade

Motel de Manaus lança cardápio elaborado por chef renomada na culinária do Norte

Ex-esposa de Lucas ‘Buda’ do BBB 24 é flagrada saindo de motel com homem misterioso