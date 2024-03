Ex-esposa de Lucas ‘Buda’ do BBB 24 é flagrada saindo de motel com homem misterioso

A professora de história e influenciadora, Camila Moura, que é ex-esposa de Lucas ‘Buda’ do BBB 24, se manifestou nas redes sociais após ser flagrada saindo de um motel com um homem misterioso.

Em uma publicação nesta quinta-feira (28), Camila reclamou da exposição e desabafou que não gostaria de ter um dia de paz. “Todo dia é uma bomba… Será que é pedir muito um dia sem caos”, escreveu.

Após a repercussão das fotos, alguns internautas alegaram que toda a situação faria parte de uma estratégia pensada pela ex-esposa de Lucas em busca de autopromoção. Nas imagens, Camila tenta cobrir o rosto, assim como o rapaz, que não teve a identidade revelada.

“Pelas fotos você vê que foi tudo combinado”, disparou uma internauta. “Tão natural quanto a luz do poste”, debochou outra pessoa. “A atuação não ficou boa.. faz novamente”, afirmou a terceira.

Camila fala sobre exposição nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

A professora anunciou o término do relacionamento após o participante flertar com outra mulher no programa. Com isso, Camila ganhou visibilidade e conquistou três milhões de seguidores no Instagram.

*Com informações do Terra

Leia mais:

VÍDEO: Grupo fadas pulam pelados na piscina da casa do BBB24

BBB 24: Wanessa Camargo apaga vídeo sobre racismo estrutural após briga entre Davi e Bin

Mulher de Davi e ex de Lucas, do ‘BBB 24’, e se tornam garotas-propaganda de grandes marcas