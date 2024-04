Campanha estimula à abertura de novas empresas em Manaus

Manaus (AM) — Com o objetivo de orientar e incentivar a abertura de novas empresas, o Governo do Estado, por meio da Junta Comercial do Amazonas (Jucea), anuncia o retorno da campanha Formalize+, a partir do dia 24 de abril, na Zona Leste de Manaus, na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como rua do “Fuxico”.

A campanha, além de orientar o empreendedor, visa promover as informações sobre os benefícios do registro mercantil, informar a desburocratização do processo, os baixos custos, créditos disponíveis e ainda oferecer atendimento na sede da autarquia, para sanar as dúvidas dos empreendedores.

A Campanha

A campanha da Jucea, destinada aos comerciantes, contempla todas as zonas Leste, Norte, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul de Manaus, e leva informações sobre as ações do Formalize + e seus benefícios, como os créditos disponíveis no mercado, direito a previdência social, melhorias de relacionamento com fornecedor, participação em licitações, economia de impostos, controle financeiro, entre outros.

O Formalize+ faz atendimento tanto aos empreendedores formais quanto informais, e também divulga sobre o processo do registro mercantil da Jucea, pelo seu Portal de Serviços, que possui um sistema simplificado, autoexplicativo e desburocratizado para abertura de negócios.

“Nessa atividade, nós vamos levar aos empreendedores a informação e orientar sobre as vantagens e benefícios de ter seu negócio registrado. Vamos também instruir os empreendedores sobre a disponibilidade de crédito à empresa, para quem possui o registro mercantil. Nós queremos que o empreendedor saiba o que ele tem de vantagens para seu negócio. A ação também inclui a orientação sobre o procedimento do registro empresarial, que é ágil e desburocratizado, disponibilizado pela Jucea, no Portal de Serviços, para seus usuários”, explica a presidente da autarquia.

A ação do Formalize + também esclarece aos comerciantes e empresários, além do processo de constituição de empresas, sobre os procedimentos de alteração e baixa empresarial.

+ Créditos Empresas

A Jucea, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), pode orientar sobre o acesso aos recursos do programa +Crédito Amazonas, destinados às empresas locais de Micro e Pequeno Porte. O serviço vai estar disponível aos usuários que procurarem a sede da autarquia, localizada na Rua Cuiabá, N. 543, no bairro Nossa Senhora das Graças.

