‘BBB 24’: Nath Finanças afirma que irmã de Davi está usando seu nome em golpe

A influenciadoras Nath Finanças e Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB24 se envolveram em uma grande polêmica isso porque a influenciadora usou suas redes sociais para afirmar que a irmã do baiano estava aplicando um golpe em seu nome.

Nath usou o X (antigo Twitter) para fazer um alerta sobre uma divulgação feita pela baiana: “Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi Brito está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna”, contou.

E continuou explicando: “Só pra deixar claro: eu já tinha mandado mensagem para Raquel no Insta (sem resposta até o momento) e não achei o Twitter dela aqui. É muito fácil falar quando seu nome tá sendo usando para golpe e pessoas perdendo dinheiro. Falaram que Raquel organiza as redes dele aqui, espero que ela veja e seja resolvido o quanto antes porque tô correndo atrás dessa Bruna aqui :)”, afirmou Nath Finanças.

Veja o vídeo que Nath se refere ser um golpe

Raquel Brito até o momento não se pronunciou sobre o caso, diretamen, posteriormente Nath voltou a falar que não estava acusando Davi ou a irmã dele de aplicarem o golpe e sim que eles também foram enganados.

“Raquel me respondeu agorinha na DM do Insta: Stories apagados, peguei o contato da contratante Bruna que usou meu nome, irei processar essa Bruna e no final tudo foi resolvido. Meu post foi um alerta e não acusação a irmã do Davi como o Léo Dias escreveu”.

Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi @davibritof está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna. — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) April 18, 2024

Leia mais

‘Gratidão’, diz Davi em primeiro post após vitória no BBB 24

Isabelle e Matteus falam sobre futuro da relação após BBB 24

‘Festa da Cunhã’ transmite final do BBB 24 em Manaus e Parintins nesta terça