Homem é preso por maus-tratos após dois cães serem encontrados desnutridos em Manaus

Os animais foram encontrados com magreza extrema e com muitos carrapatos

Um homem de 54 anos foi preso, na quinta-feira (18), pelo crime de maus-tratos contra dois cachorros. A prisão ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), os animais foram encontrados com magreza extrema e com muitos carrapatos. A denúncia partiu de vizinhos e da equipe de um protetor de animais.

“A equipe chegou ao local com um perito veterinário, que constatou os maus-tratos. Um deles estava amarrado a um fio elétrico curto e outro tinha sido deixado na rua. Ambos viviam sob sol e chuva, e de acordo com o tutor, os animais eram alimentados com restos de comida”, disse.

Ainda conforme a delegada, os animais foram encaminhados para uma clínica veterinária para se recuperarem e, posteriormente, serem adotados.

O homem responderá pelo crime de maus-tratos, cuja pena é de 2 a 5 anos, e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Em 10 meses, mais de 200 ocorrências de maus-tratos contra animais foram registradas em Manus