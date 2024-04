Operação prende dupla que roubou 13 farmácias na Zona Centro-Sul de Manaus

Lucas Florenço Barroso, de 25 anos, e Luiz Henrique Soares de Figueiredo, de 32 anos, foram presos durante a Operação Phármakon realizada na quarta (17) quinta-feira (18). Eles são apontados como autores de roubos em estabelecimentos comercias, mais especificamente a farmácias do bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os autores cometeram em torno de 13 roubos, desde março de 2023, sendo boa parte deles em farmácias da avenida Torquato Tapajós. Eles agiam sempre com o mesmo modus operandi, sendo que Luiz era o mentor dos crimes e piloto de fuga, enquanto Lucas, sempre armado, adentrava nos estabelecimentos e anunciava o crime.

“Foram feitas recorrentes denúncias sobre os roubos e, no decorrer das diligências, notamos a mesma forma de agir em todas as ações da dupla. Eles subtraiam dinheiro e celulares dos funcionários e clientes, dos locais, bem como produtos do ponto comercial”, disse.

De acordo com o delegado, a prisão dos autores ocorreu em via pública no bairro Compensa, zona oeste, no momento em que eles iriam, possivelmente, cometer mais um roubo. Lucas, inclusive, é criminoso contumaz, ele responde por roubo, receptação e corrupção de menores.

“No momento da prisão, foi apreendida a motocicleta que eles estavam. Isso significa um novo período de segurança para os estabelecimentos comerciais, e o nosso objetivo principal reprimir esse tipo de crime, principalmente quando envolve violência física e grave ameaça às pessoas”, finalizou.

Procedimentos

Luzas Barroso e Luiz Henrique responderão por roubo majorado, por concurso de agentes e uso de arma de fogo, em concurso material de delitos. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.