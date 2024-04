Agendão Cultural reúne atividades literárias, cinema, espetáculo e boi-bumbá

Manaus (AM) – Diversas opções para todos os públicos fazem parte do Agendão Cultural deste sábado e domingo (20 e 21), nos espaços culturais do estado. Destaques para o retorno da cantata cênica “Carmina Burana” ao palco do Teatro Amazonas e as atividades que celebram os povos originários e a Semana Estadual da Biblioteca e do Bibliotecário.

A importância da leitura será lembrada neste sábado (20) na Biblioteca Pública do Amazonas, onde terá programação, iniciando às 9h, com a roda de leitura “Explorando Mundos através da Leitura”, comandada pela escritora Leila Plácido. A iniciativa acontece em parceria com o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde os universitários assumem o papel de mediadores, contadores de histórias e facilitadores da interação entre as crianças e os livros.

Ainda na biblioteca, das 15h às 16h, a biblioteca recebe a “Roda de Biblioterapia”, com a bibliotecária Marilane Pacheco e a professora Leila Nunes. A atividade convida a mergulhar em narrativas que curam a alma. Serão duas sessões simultâneas com até 15 vagas cada. Após às 16h, acontece o lançamento do livro “Leitura com afeto Podcast”, do qual Marilane e Leila são co-autoras. A obra traz a trajetória de ideação, de construção e de validação de um podcast.

Os povos originários serão lembrados, também, neste sábado, na mostra “Olhar Indígena”, exibida às 18h30, no Cineteatro Guarany. A experiência de cinema etnocultural, organizada pelo cineasta Diogo Ferreira, promete uma imersão nas perspectivas e vivências dos povos indígenas do Brasil por meio de uma cuidadosa seleção de curtas-metragens e mini documentários. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

No Teatro Amazonas, no sábado (20) e domingo (21), às 20h, e no domingo, às 19h, a cantata encenada “Carmina Burana” volta a se apresentar, reunindo no palco Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no shopingressos.com.br.

Já na noite de sábado (20), às 21h, o Movimento Marujada promove mais uma edição do pioneiro e tradicional Bar do Boi Caprichoso, no Sambódromo, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento também celebra os povos originários com shows de itens oficiais, toadeiros e participações especiais. A entrada é gratuita.

*Com informações da assessoria

