Boi Caprichoso estreia álbum ‘Cultura – O Triunfo do Povo’ nas plataformas digitais

Manaus (AM) – A trilha sonora oficial do Boi Caprichoso para 2024 chegou, nesta sexta-feira (12), no primeiro minuto do dia. O Boi disponibilizou o álbum “Cultura, O Triunfo do Povo” nos serviços Spotify, Apple Music, Deezer, TIDAL, Amazon Music e YouTubeMusic.

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, parabenizou os poetas azulados e classificou o álbum como memorável.

“O Caprichoso sempre produz grandes álbuns musicais. Mas, este ano nosso álbum será memorável. Nossos poetas pensaram em todos os momentos, tanto na condução do espetáculo na arena no Bumbódromo como também na emoção, alegria e energia das nossas festas, da nossa galera que é incansável”, finalizou Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso.

Para o produtor executivo do álbum Guto Kawakami, essa experiência tem sido bastante gratificante. “Pelo segundo ano estou na produção executiva do álbum, resultado de uma dedicação extensa no álbum de 2023. O presidente Rossy me convidou para estar no álbum, e como torcedor apaixonado, antes de tudo, eu dedico o melhor da minha força de trabalho, foram 40 dias gerenciando pessoas, cronograma e equilíbrio. Temos uma equipe maravilhosa, estou bastante grato”, completa.

Os diretores musicais Mauro Antony, Adriano Aguiar, Bennett Carlos, Valdenor Filho (Pelado Júnior) comemoram o grande resultado da obra. “Com um time desses sintonizado, e cheio de sinergia, tínhamos certeza que o resultado final seria satisfatório, e agora que o trabalho já está sendo ouvido e comemorado pelos nossos torcedores temos a certeza disso”, ressalta Bennett Carlos.

A torcedora do Caprichoso, Beatriz Annauê, não esconde sua ansiedade e diz que fez plantão no celular até a estreia do álbum. “Olha, eu sempre fico muito ansiosa para os álbuns, mas acho que esse ano eu fiquei mais por conta de todo o contexto, né? O Caprichoso vem fazendo um trabalho único, então eu estava doida para ouvir o resultado, e como sempre, o Caprichoso consegue ser único e inovador. Quando a gente acha que não tem como melhorar, ele vai lá e surpreende. Em relação a esperar, a gente sempre pega a data que vai lançar e fica todo mundo atento. Adoramos esperar as nossas toadas saírem porque é uma forma que temos de matar um pouco a saudade e realmente dar play na temporada bovina”, comemora.

Em 2024 o Boi Bumbá Caprichoso traz o tema “Cultura – O Triunfo do Povo”, carregado sentimentos do clamor dos artistas parintinenses que transborda ao mundo e faz triunfar a mais belas manifestações do ser humano a arte, movimento de vida e luta que vem do povo! acreditamos – um álbum que toque a estrela azulada de cada torcedor e cada torcedora, que também seja o motor de cada trabalhador e trabalhadora do Galpão, que encante o tecer de cada costureira, que acorde feliz, em todo este imenso Brasil, toda e qualquer pessoa que se identifique com a arte popular Caprichoso. Esta sim, a única verdadeiramente de todas as gentes, porque nascida em espaços como o Urubuzal e eternizada em homenagens que o destacam como “o mais querido do Povão”, em registros históricos que até hoje tocam a história de nossa memória. São 18 obras possam transmitir o compromisso do Boi Caprichoso, de fato engajado em palavras e ações com nosso Festival, em preservar e promover a nossa Cultura: a cultura do povo parintinense esmerada em azul e branco.

Digital Booklet

Pelo terceiro ano seguido o Caprichoso disponibiliza o Encarte Digital, que traz todo o conteúdo do álbum como: lista de toadas, ficha técnica, glossário e letras.

Ouça o álbum agora em seu serviço preferido:

Spotify

https://open.spotify.com/intl-pt/album/7xa5CGqfh0OGtrkEa19GEf

Apple Music

https://music.apple.com/br/album/cultura-o-triunfo-do-povo/1740181054

TIDAL

http://www.tidal.com/album/356125000

Deezer

https://www.deezer.com/br/album/572259001

Amazon Music

https://music.amazon.com/albums/B0D15G758P

YouTubeMusic

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mnOnsSdy5_387Q08NNagE8wNCPZzUUyKc&si=QEmVND4Gm-2_1TbS

