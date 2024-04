Parceria com Honda promove ação de conscientização para motociclistas em Manaus

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) se juntou à Honda e realizou o “Pit Stop Educativo”, um projeto que visa educar motociclistas sobre técnicas de pilotagem, regras de circulação e o uso de equipamentos de segurança. O evento aconteceu na concessionária Revemar, localizada na avenida Leonardo Malcher, área central da cidade, na quinta-feira (18).

O diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, comentou sobre a importância dessa parceria. “Com o ‘Pit Stop Educativo’, estamos alcançando diretamente os motociclistas, oferecendo-lhes conhecimento essencial para uma condução mais segura. A parceria com a Honda é fundamental, pois combina expertise técnica com a nossa missão de promover a educação no trânsito”.

Durante o evento, educadores abordaram motociclistas para dialogar sobre as melhores práticas na condução de motocicletas, incluindo a importância dos equipamentos obrigatórios como capacete, luvas e jaquetas apropriadas. Além disso, foram demonstradas técnicas de pilotagem segura para reforçar a necessidade de uma condução responsável.

“Achei a iniciativa muito importante. Muitas vezes, nós motociclistas não recebemos orientações claras sobre como pilotar de maneira segura. As dicas e as regras que os educadores nos mostraram hoje são de grande valia. Aconselho todos os motoristas a participarem e se informarem mais, para todos nós termos um trânsito mais seguro”, destaca Yuri Nogueira, um dos motociclistas que participou do “Pit Stop”.

Esse tipo de ação educativa destaca-se como uma estratégia eficaz para reduzir acidentes e melhorar o comportamento dos motociclistas nas vias. Com a continuação de programas como o “Pit Stop Educativo”, espera-se uma redução significativa nos índices de acidentes envolvendo motocicletas na região.

