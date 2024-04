Governo do Amazonas realiza inaugurações de infraestrutura no valor de R$ 30,7 milhões

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (19/04), inaugurações que vão beneficiar a infraestrutura do município de Novo Airão (a 115 quilômetros) com investimento de R$ 30,7 milhões. No município, ocorreu a inauguração do portal de entrada da cidade e a entrega de dois parques, nomeados de Parque Linear e Parque Pinheiral.

Na ocasião, também foram inaugurados mais de 1.500 pontos de iluminação em LED pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). No setor cultural, o programa ‘Mania de Ler’, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, visitou, pela primeira vez, o município.

“Aqui, a gente fez praça, portal, parques e estamos trabalhando na recuperação do sistema viário. Também inauguramos a iluminação pública em LED. Não tem como receber turista se a casa não estiver arrumada e com os investimentos necessários”, destacou o governador Wilson Lima.

Infraestrutura

Foto: Mauro Neto/Secom

No município, o governador Wilson Lima inaugurou o portal de entrada da cidade, com uma área construída de 168,21 m². A obra é fruto de convênio firmado entre a Seinfra e a Prefeitura de Novo Airão, no valor de R$ 1.879.473,13, sendo R$ 1.841.883,67 investido pela Seinfra, e R$ 37.589,46 a contrapartida municipal.

Além do portal, também foi entregue três vias pavimentadas, sendo uma delas destinada ao tráfego de veículos leves, com sentido de mão dupla. No meio dessas vias foram instaladas as salas de controle, recepção de acesso e saída da cidade, e duas vias laterais, para entrada e saída de veículos pesados e de tráfego livre.

Seguindo as inaugurações no município, Wilson Lima também entregou o Parque Linear, que teve um investimento no valor de R$ 2.819.413,59 e está situado no km 1 da rodovia AM 352. A obra recebeu intervenção em uma área total de 11.163,96 m² e incluiu a implantação de uma ciclovia com extensão de 1,2 quilômetro.

A entrega do Parque Linear irá proporcionar um espaço de esporte e lazer, além de segurança para a população local, bem como fomentar o empreendedorismo e o turismo no município.

Também foi inaugurado o Parque Pinheiral, com 514m². A obra é fruto de convênio no valor de R$ 818.436,67, sendo R$ 802.067,99 oriundos do Governo do Amazonas, por meio da Seinfra, e R$ 16.368,68 de contrapartida da Prefeitura de Novo Airão.

A obra conta com a construção de um passeio público; rampas de acessibilidade; além da recuperação de calçadas em pequenos trechos, com troca de meio-fio; e a implantação de um estacionamento em pavimento rígido, com demarcação para veículos e faixa de pedestres.

A área de recreação conta com dois escorregadores; um playground; um carrossel; além de uma academia ao ar livre com um simulador de esqui individual, um simulador de caminhada, um simulador de remo, um balanço duplo e um equipamento de rotação tripla.

Para garantir a visibilidade e a segurança, foram implantados 29 pontos de iluminação ornamental.

“São obras que melhoram a qualidade de vida da população. Vai ter um espaço de lazer e um espaço apropriado para fazer ginástica. Nós investimos, desde o início do governo Wilson Lima, em todo o sistema viário da cidade”, disse o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima. Foto: Mauro Neto/Secom

Ilumina + Amazonas

Por meio do programa Ilumina + Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), também foram entregues 1.646 pontos de iluminação de LED no município, com investimento de R$ 3,9 milhões.

O Ilumina+ Amazonas está modernizando o sistema de iluminação pública do interior do Estado. Já foram alcançados 38 municípios e 56 comunidades rurais e indígenas, onde foram implantados 69.367 pontos de iluminação.

Para o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, as entregas em Novo Airão promovem mais qualidade de vida e segurança para a população.

“A segurança é um ponto forte do programa Ilumina + Amazonas. Com as luminárias em LED, a Guarda Municipal e a Polícia Militar conseguem fazer as rondas com maior assertividade”, destacou o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo.

Programa Mania de Ler

Foto: Mauro Neto/Secom

Nesta sexta-feira (19), pela primeira vez o programa ‘Mania de Ler’ visitou o município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O programa é desenvolvido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tendo por objetivo o incentivo à prática da leitura e a divulgação da literatura clássica de autores internacionais, nacionais e regionais.

A iniciativa democratiza o acesso ao livro e a leitura, tendo como público-alvo crianças que não possuem bibliotecas em seus bairros ou localidades próximas. Dentre essas ações destaca-se o Projeto Biblioteca Volante, que consiste em veículo adaptado à biblioteca com estantes, cadeiras, mesas, acessórios e acervo literário composto por 1.200 unidades de obras para o público infantil, juvenil e infanto juvenil. O município de Novo Airão irá receber a Biblioteca Volante Thiago de Mello.

O programa Mania de Ler – Projeto Biblioteca Volante já visitou os municípios de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Manaquiri e Autazes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico nesta sexta

Operação prende dupla que roubou 13 farmácias na Zona Centro-Sul de Manaus

‘Sine nos Bairros’ oferta vagas de emprego em dois pontos de Manaus neste sábado