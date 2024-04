Ex-BBB Isabelle Nogueira chega em Manaus com festa no aeroporto e carreata; VÍDEO

A ex-BBB Isabelle Nogueira desembarcou em Manaus no final da manhã deste sábado (20) e foi recebida por dezenas de fãs no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De lá, ela seguiu em carreata pelas principais avenidas da capital amazonense até o Teatro Amazonas, onde participou da “Festa da Cunhã”.

Isabelle retornou ao Amazonas após ficar três meses confinada Big Brother Brasil 2024 e conquistar o terceiro lugar no reality show. Antes de voltar a Manaus, ela teve que cumprir a agenda de compromissos no Rio de Janeiro.

Ao chegar na cidade natal, Isabelle recebida por amigos e familiares. Em seguida, foi recepcionada pelos Bois Caprichoso e Garantido e recebeu carinho dos fãs que estavam no saguão de desembarque com vários presentes que remetiam a participação dela no BBB 24, entre eles um grilo feito de crochê e um crachá de Ministra da Cultura.

A partir das 14h deste sábado a programação acontece no Largo de São Sebastião, com shows musicais e interação da “cunhã” com público.

Isabelle Nogueira

Natural de Manaus, capital do Amazonas, Isabelle Nogueira tem 31anos, é formada em Letras e chegou a dar aulas, mas hoje trabalha como dançarina e influenciadora digital no Amazonas.

