BBB 24: torcida de Isabelle Nogueira se reúne em Manaus para acompanhar paradão desta terça

Amigos, familiares e torcedores da cunhã-poranga do boi bumbá Garantido se reúnem nesta terça na Praça do Eldorado, em Manaus

Os torcedores, familiares e amigos da amazonense Isabelle Nogueira já tem local marcado para torcer pela cunhã-poranga do Boi Garantido que está no paredão do programa global Big Brother Brasil: a torcida vai se reunir na Praça do Eldorado a partir das 20h, em Manaus para acompanhar o programa e realizar mutirão de votação pela permanência da sister na casa.

A disputa do oitavo paredão do Big Brother Brasil está entre Isabelle, Davi e Marcus. Eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil após serem emparedados no domingo de carnaval.

Ainda dá tempo de salvar a Isabelle do paredão. Acesse o site gshow.globo.com e lembre: o voto desta semana é para ELIMINAR um participante. E a torcida da cunhã-poranga do Boi Garantido declara que o voto desta semana é para eliminar o Marcus.

Sobre Isabelle Nogueira

A dançarina e influenciadora digital Isabelle Nogueira tem 31 anos, mora em Manaus e é cunhã-poranga do Boi Garantido. Formada em letras, mas sua paixão pela arte e cultura a fez largar a sua formação universitária.

Ela é alegre, espontânea e protagonista da própria vida. Ela é a essência da mulher do Amazonas. Ela namora e é empoderada. Ela não gosta de obedecer nem de discordar. Ela é um pouco manipuladora. Ela é solar: ilumina e queima. Ela é aguerrida, carismática, destemida e tem personalidade. “Eu sou uma mulher aguerrida, carismática, destemida – tenho personalidade”, ressalta.

Isabelle Nogueira foi escolhida para participar do Big Brother Brasil através de votação popular no início do programa, teve 60,22% de votos e entrou no programa junto com seu companheiro de oitavo paredão do Big Brother Brasil.

*Com informações da assessoria.

