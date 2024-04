Federação PSDB-Cidadania promove alinhamento político em encontro estratégico

Reunião contou com a participação de cerca de 100 pré-candidatos da federação PSDB-Cidadania e do PRTB, partidos que compõem o arco de aliança e apoio à pré-candidatura de Amom Mandel

Na manhã deste sábado (20), o Presidente do Diretório Municipal do PSDB, vereador Rosivaldo Cordovil, participou de um encontro com os pré-candidatos do partido ao cargo de vereador e representantes da Federação PSDB/Cidadania, incluindo o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Amom Mandel. O evento teve lugar no Hotel Intercity, localizado na região centro-sul da cidade.

A reunião contou com a participação de cerca de 100 pré-candidatos da federação PSDB-Cidadania e do PRTB, partidos que compõem o arco de aliança e apoio à pré-candidatura de Mandel.

Rosivaldo Cordovil discursou sobre a importância da formação política e a preparação dos pré-candidatos para os desafios e responsabilidades da carreira política.

Durante sua participação, Cordovil enfatizou a importância de estar bem preparado e alinhado com os valores e princípios que norteiam a federação PSDB-Cidadania. “Mais importante que planejar estratégias é construir projetos para Manaus que estejam de acordo com os princípios e valores. E esse é o momento de promover esse alinhamento”, destacou o presidente do PSDB Municipal.

