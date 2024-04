Maria do Carmo lança pré-candidatura à prefeitura: ’meu trabalho me credencia a fazer mais por Manaus’

Evento contou com a presença do embaixador do partido Novo, o ex-deputado Deltan Dallagnol

Com mais de 40 anos de gestão na iniciativa privada à frente da Fametro, a maior instituição de ensino do Norte do país, a professora Maria do Carmo Seffair lançou oficialmente neste sábado (20), sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, com a presença do embaixador do partido Novo, o ex-deputado Deltan Dallagnol.

“A professora Maria do Carmo tem transformado a educação do Amazonas, criando oportunidades para milhares de pessoas. É disso que a política precisa”, destacou Deltan Dallagnol.

A pré-candidatura de Maria do Carmo marcou o encerramento da 1ª Conferência Estadual do Novo Amazonas, que reuniu filiados da capital e do interior para mostrar o profundo desejo por mudança dos amazonenses. O evento foi realizado no auditório Naíde Lins, localizado na zona Centro-Sul, e também contou com a presença do presidente do Instituto Libertas e ex-deputado federal, Tiago Mitraud; e do prefeito de Ascurra (SC), Arão Josino.

“Quero ser a voz da indignação de todos os manauaras que hoje sentem na pele as duram consequências de sucessivas más gestões que passaram pela prefeitura. Quero mostrar como o trabalho sério é a ética podem mudar a vida das pessoas. Meu trabalho me credencia a fazer mais por Manaus”, afirmou a professora Maria do Carmo.

Ovacionada pelo público presente e referendada pelas demais autoridades partidárias, Maria do Carmo assumiu o compromisso de trazer para a administração pública de Manaus o olhar cuidado e força de uma mulher que tem “coragem, competência e integridade”.

“Essas são qualidade que o Novo defende e que têm feito com que o partido seja o que mais cresce no Brasil e no Amazonas. Nossa missão é ocupar a política com pessoas boas e fazer a transformação que todos precisam e merecem, com mais qualidade de vida e dignidade”, assegurou.

Para o prefeito de Ascurra (SC), Arão Josino, a trajetória de Maria do Carmo é exemplo de sucesso, não somente pelo que consquistou com a Fametro, hoje com mais de 100 polos por todo país, com Hotel Tropical e a Santa Casa de Misericórdia, mas principalmente pelo seu caráter e determinação. “Estou encantado com a história dela. Vejo em Maria do Carmo a minha mãe, a professora Claudete. Vejo uma mulher de coragem, de atitude, bem-sucedida, e que entende que Manaus precisa da boa política”, declarou.

Durante o evento também foram apresentadas as pré-candidaturas de Michele Valadares para prefeita de Parintins; Luís Canindé à Prefeitura de Maués; Anderson Leal para prefeito de Presidente Figueiredo; Josiel Barroso à Prefeitura de Nova Olinda do Norte.

Preparação

A 1ª Conferência Estadual do Novo Amazonas fechou o ciclo de três de dias de cursos e palestras voltadas para preparação dos dirigentes e postulantes do partido para as eleições deste ano.

As ações foram realizadas pelo Instituto Libertas, nos dias 18 e 19/4, para oferecer uma rede de apoio e capacitar os membros do partido sobre as políticas públicas, jurisdição e ideologias partidárias.

O Instituto Libertas é ligado ao partido Novo e foi criado tem com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento político por meio de uma educação libertadora que possibilita ao cidadão participar das decisões que impactam sua vida e da busca ativa por melhorar o seu país.

Biografia

Maria do Carmo Seffair nasceu em Manaus, é casada há 44 anos com Wellington Lins, tem três filhos, nove netos e é tutora de 17 cachorros. É professora, empresária, advogada, reitora da Fametro e é hoje a principal liderança do partido Novo no Amazonas. Foi presidente do Diretório Estadual até o mês de março, quando se afastou para estar apta a se candidatar para concorrer à Prefeitura de Manaus, conforme determina as diretrizes do partido.

