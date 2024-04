PMAM reúne mais de 4 mil pessoas na Arena da Amazônia para 38ª Corrida Tiradentes

A corrida faz parte das comemorações do aniversário da instituição e homenageia Tiradentes, o patrono das Polícias Militar e Civil do Brasil

Na manhã deste domingo (21), a Arena da Amazônia foi palco da 38ª Corrida Tiradentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), um dos eventos mais aguardados das comemorações do aniversário de 187 anos da instituição. Com largada às 5h30, mais de 4 mil pessoas, entre policiais militares e público civil, percorreram as distâncias de 5 e 10 km ao longo da avenida Constantino Nery, em Manaus.

A entrega dos prêmios aos vencedores, nas categorias militares e público geral, foi realizada pelo alto comando da PMAM. O comandante-geral, coronel PM Klinger Paiva; o subcomandante-geral, coronel PM Thiago Balbi; e o chefe do Estado-Maior Geral, coronel PM Bruno Azevedo; também participaram dos percursos pela avenida, ao lado do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza; e de representantes do governo, como o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel PM Vinicius Almeida; o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga; o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel BM Reinaldo Menezes; o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel PM Paulo César; entre outras autoridades.

O comandante-geral, coronel Klinger, expressou sua gratidão pela participação da população. “Ficamos muito felizes com a excelente participação do público. Agradecemos a todos, pois mostra o reconhecimento da população participando de um evento da Polícia Militar do Amazonas, o que demonstra o prestígio que a instituição tem”, disse o coronel PM Klinger.

Além de fazer parte das comemorações do aniversário de 187 anos da Polícia Militar do Amazonas, a corrida homenageia Tiradentes, o patrono das Polícias Militar e Civil do Brasil.

Além da presença dos corredores, o evento esportivo contou com os pelotões da Academia de Polícia Militar (APM), do Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), da Força Tática, do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e de unidades dos Colégios Militares da Polícia Militar (CMPM), que estiveram no evento participando junto ao público geral no percurso de 10 km.

Na categoria policial militar 10 km, com idade de 45 a 59 anos, a sargento do CFAP, Joquebede Binda, conquistou o primeiro lugar, destacando o evento como uma grande celebração e sua felicidade com a vitória em sua categoria. “Estou muito feliz em participar pelo CFAP e só devo agradecer por essa grande festa que acontece para a instituição e para os corredores”, disse.

O corredor Aurélio Silva, ressaltou a importância da Corrida Tiradentes em sua vida. “Não consigo ficar de fora a cada edição. Agradeço à Polícia Militar por mais um ano proporcionando esse evento e espero estar na próxima corrida em 2025″, disse ele.

O evento não apenas promove a prática esportiva, mas também reforça os laços de união e orgulho entre os membros da corporação e a comunidade, uma vez que, de todas as comemorações, esta é a que a população participa diretamente da celebração.

Vencedores

Os vencedores na categoria policial militar 10 km foram Wagner Teixeira Barbosa (masculino) e Joelma Fonseca Sarmento (feminino).

Nos 5 km da categoria policial militar, Rodrigo Ramos (masculino) e Isabelle Farias da Silva (feminino) foram os primeiros colocados.

Na categoria 10 km do público geral masculino, os vencedores foram Wermerson Ribeiro Guimarães como primeiro colocado. O segundo colocado foi Luiz Moura Coelho e a terceira colocação ficou com Eliseu Santos Magalhães.

Já na categoria 10 km do público geral feminino, a primeira colocada foi Cristiane Lopes Garcia, a segunda colocada Loren Gisele de Lima e terceira colocada Francisca Pinto de Andrade.

