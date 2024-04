Shopping de Manaus oferta ingressos a partir R$ 6 nesta terça-feira (23)

Manaus (AM) – A Cinépolis do Shopping Ponta Negra terá uma programação especial, nesta terça-feira (23), com exibição de filmes brasileiros a preços promocionais. É o “Terça Nacional”, com ingressos a partir de R$6 para os interessados em acompanhar os lançamentos da cinematografia nacional.

Dois longas brasileiros poderão ser assistidos durante a programação: “Evidências de Amor” e “Jorge da Capadócia”. O “Terça Nacional” é uma iniciativa que visa fortalecer a indústria brasileira de cinema e ocorrerá em várias cidades do país.

Na Cinépolis do Shopping Ponta Negra, o público poderá adquirir ingressos a R$12 inteira e R$6 a meia entrada, para as salas tradicionais, e por R$30 a inteira e R$15 a meia entrada, para as salas especiais. Os ingressos já podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou no site da Cinépolis (cinepolis.com.br).

“A terça-feira será muito especial no Shopping Ponta Negra porque também será o início da nossa semana da Saúde, com uma série de serviços gratuitos para a população”, enfatizou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

“Evidências do Amor” é uma comédia romântica estrelada por Fábio Porchat e Sandy. Já “Jorge da Capadócia”, é uma produção que retrata a história de São Jorge, o santo guerreiro que tem sua história contada pela primeira vez nas telonas brasileiras.

Veja um resumo dos filmes em cartaz

Evidências do Amor: Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, “Evidências”. Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Jorge da Capadócia: Em 303 D. C. após ter vencido mais uma grande batalha, Jorge é condecorado como novo capitão do exército, quando o Imperador Diocleciano inicia sua última grande perseguição aos cristãos no império romano. Diante das cruéis ordenações impostas ao povo e a pressão para que se rendam aos deuses cultuados no império, Jorge, um homem acima de tudo, agora se vê diante de seu maior desafio ser fiel à sua fé e as suas convicções ou sucumbir aos incomensuráveis desmandos do imperador.

*Com informações da assessoria

