Jovem aprendiz: Empresa de Manaus investe na próxima geração de trabalhadores

Manaus (AM) — No contexto atual, onde a demanda por profissionais qualificados é crescente, o investimento na formação da nova geração se torna crucial. O Dia do Jovem Aprendiz, celebrado em 24 de abril, destaca a importância dessa mão de obra para empresas e para a sociedade, especialmente no combate ao desemprego entre os mais jovens, um desafio persistente no Brasil.

Dados divulgados em fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que, no 4º trimestre de 2023, 28,2% das pessoas sem ocupação tinham entre 14 e 17 anos. Outros 15,3% do total de desempregados eram jovens entre 18 e 24 anos. A falta de formação técnica e experiência são barreiras comuns para a contratação de jovens, conforme apontado por uma pesquisa do Itaú Educação e Trabalho em conjunto com a Fundação Roberto Marinho e parceiros.

A legislação já prevê, com algumas exceções, que empresas com mais de sete funcionários tenham de contratar os aprendizes. O diferencial é quando a companhia aproveita essa oportunidade para oferecer formações que permitam ao colaborador continuar na empresa e se desenvolver na carreira. Um exemplo é o leque de oportunidades oferecido pelo Grupo Tapajós aos seus jovens aprendizes. Com um programa que iniciou em 2006, a empresa líder no setor farmacêutico da região Norte já beneficiou mais de 800 iniciantes no mercado de trabalho.

É o caso da jovem Giulia Mesquita, 21, que teve a oportunidade de ingressar na companhia em maio de 2019, sua primeira experiência de trabalho. Ela era jovem aprendiz no setor financeiro e conta que lá desenvolveu muitas das habilidades que, posteriormente, a fariam se destacar em uma seleção para a função de compradora, na mesma companhia.

“Quando fui contratada, tive um sentimento muito grande de gratidão, de muita felicidade pelo reconhecimento do trabalho que realizei como jovem aprendiz. Hoje, eu atuo na função de compradora e tenho uma rotina dinâmica, que inclui desde reuniões de estratégia e negociações até acompanhamento de pedidos e entregas”, destaca.

Já a jovem aprendiz Beatriz Ferreira de Souza, 16, conta que tem se dedicado ao máximo para aprender e se qualificar para permanecer na companhia. Ela cursa Aprendizagem Profissional em Serviços Administrativos.

“Meu contrato vai até maio e nesse período aprendi muito. Destaco aqui a boa comunicação nos trabalhos da empresa, porque foi algo que vi desde o início do trabalho e vou levar para a vida”, comenta.

Treinamento

Atualmente, o Grupo Tapajós possui 118 jovens aprendizes, a maioria no setor de varejo. “Nossa parceria é com o Senac Amazonas, que atende as turmas com capacitação profissional em vendas, administração e tecnologia em uma de suas três unidades em Manaus. Além disso, oferecemos acesso à Universidade Corporativa da empresa e treinamentos internos com nosso time de varejo e do administrativo”, explica a coordenadora de desenvolvimento organizacional, Elaine Araújo.

Idealizada em 2019, a Universidade Corporativa é uma plataforma digital disponível para colaboradores de todo o Grupo, incluindo aprendizes, e oferece uma série de formações livres para complementar a qualificação profissional. Há conteúdo sobre vendas, atendimento ao cliente, legislação e até marketing pessoal, entre outros.

Benefícios

Elaine destaca que uma maneira de incentivar os aprendizes é estender a elas todos os benefícios acessados pelos colaboradores efetivos da empresa. Para além do salário-base e do vale-transporte obrigatório, a companhia disponibiliza auxílio-alimentação, plano de saúde e atendimento psicológico profissional gratuito aos seus jovens trabalhadores.

“Com todo esse suporte, sejam os treinamentos ou benefícios, nosso objetivo é garantir o aprendizado dos jovens, o que pode contribuir muito para que eles se destaquem na própria empresa ou em outras oportunidades de trabalho. É a oportunidade perfeita para conhecer o setor, fazer networking e ter uma experiência prática de ambiente de trabalho”, ressalta.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresa da construção civil abre processo seletivo para Programa Trainee 2024

Serasa: Seis em cada 10 brasileiros dizem buscar crédito para investir no próprio negócio