Lançamento do Prêmio de Poesia Thiago de Mello e da Revista Rio Negro ocorre nesta terça-feira (23)

Manaus (AM) — O lançamento do Prêmio de Poesia Thiago de Mello será realizado, nesta terça-feira (23), às 17h, pela Revista Rio Negro, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, S/N — Centro, Manaus. O prêmio foi um dos projetos contemplados na Lei Paulo Gustavo, do Governo do Amazonas.

“A solenidade de lançamento reunirá amantes da poesia, escritores, acadêmicos e entusiastas da cultura para celebrar a riqueza da expressão poética, e homenagear o legado do renomado poeta amazonense Thiago de Mello”, afirma Xiosmel Ramon Herrera, editor-chefe da Revista Rio Negro.

Os interessados em participar do evento, que tem entrada gratuita, devem confirmar presença ou obter mais informações por meio do Instagram @revistarionegro, ou e-mail [email protected].

“Estamos extremamente honrados em lançar este prêmio e a revista, que representam um compromisso contínuo com a promoção da arte e da cultura”, afirma Xiosmel Ramon Herrera, editor-chefe da Revista Rio Negro.

“O evento também celebra o talento poético e destaca a importância da poesia como uma forma de expressão vital e transformadora em nossa sociedade”, comenta.

Sobre a Revista

A Revista Rio Negro é uma publicação dedicada à promoção da literatura e das artes na região amazônica, oferecendo um espaço para escritores emergentes e estabelecidos compartilharem suas obras e ideias.

