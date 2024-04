Luso Neto apresenta show ‘Cazuza – No Osso’ no Teatro Gebes Medeiros em Manaus

Manaus (AM) – O cantor e compositor amazonense Luso Neto apresentará, no dia 28 de abril, no Teatro Gebes Medeiros, o show Cazuza “No Osso”, com a proposta de trazer ao público a plenitude dos sentimentos do poeta, em formato acústico, “no osso”.

Cazuza “No Osso” é um show inusitado, criado por Luso Neto e que reedita um formato pensado para Teatros que tanto sucesso fez em São Paulo em 2012. Neste show, a proposta é valorizar a poesia, o sentimento original das composições de Cazuza na interpretação única do cantor, ao som do violão de Fernando Mangabeira.

“No mês de abril, dia 04, Cazuza completaria 66 anos de idade e pensei em reeditar esse show, trazer para Manaus o que me deu expressão em uma das épocas de maior criação em São Paulo. Sem o barulho das guitarras, só a poesia cantada, no osso mesmo! Vindo da alma, como tudo o que faço e como o mestre fazia também.”

Cazuza é um dos maiores artistas de sua época, sua poesia visitou mentes e criou histórias, embalou os anos 80 e 90 com letras incríveis que fazem sentido até os dias de hoje.

Há uma identificação do cantor com a figura irreverente do mestre, alguém que se expressa por suas atitudes e pela poesia, pela enorme vontade de viver, de criar. Com essa irreverência, já tão conhecida do público amazonense, Luso Neto propõe mostrar a poesia de Cazuza com essa visão, extraindo o suco poético dos maiores sucessos do mestre, em sua interpretação.

Apresentando pela primeira vez em Manaus, Cazuza “No Osso”, é um show intimista, que será realizado em um teatro intimista, que permite a troca entre o intérprete e o público, combinando a voz com a poesia e cm as cordas do violão.

Luso Neto convida a todas as pessoas que apreciam a obra de Cazuza a conhecer essa roupagem acústica que promete levar o público a imaginar-se imerso no mesmo universo poético que lhe permite entregar a história de Cazuza nessa versão, onde cada verso pode ser apreciado e absorvido em uma das vozes mais marcantes do Amazonas.

Produzido pela R.O Produções, Cazuza “No Osso” – Por Luso Neto acontece no dia 28 de abril, às 19h no Teatro Gebes Medeiros (antigo Ideal Clube), que fica na Av. Eduardo Ribeiro, 937 – Centro, em Manaus!

