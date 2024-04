Com Isabelle do BBB24, Ivete Sangalo faz live para falar sobre show em Manaus

Manaus (AM) — Falta pouquinho para a cantora Ivete Sangalo dar o start na turnê “A Festa” para comemorar seus 30 anos de carreira. O primeiro show da temporada ocorre em Manaus, na Arena da Amazônia, no dia 1⁰ de junho.

Para falar da abertura da turnê e do que vem preparando para o público, a cantora vai fazer uma live nesta terça-feira (23), a partir das 20h, com a presença das ex-BBBs Vivian Amorim e Isabelle Nogueira, vice-campeã da 17ª edição e terceira colocada da 24ª, respectivamente.

As “sisters” deixaram em evidência todo o amor por Manaus enquanto estiveram na casa mais vigiada do Brasil e, junto com Veveta darão detalhes do que a cidade irá receber com a turnê.

“Vai ser demais!”, prometeu Ivete nas redes sociais.

Festa em Manaus

Manaus foi a cidade escolhida para dar o start na turnê “A Festa” no dia 1⁰ de junho, em comemoração aos 30 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo. Uma superprodução está sendo preparada para o grande dia que, além da apresentação oficial da artista na Arena da Amazônia, conta ainda com um pocket show exclusivo para 100 fãs.

A artista baiana retorna à Arena da Amazônia após 10 anos, celebrando a marca de ser, hoje, uma das maiores estrelas da música brasileira e referência para outros artistas.

Em Manaus, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 50, no site da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/ivete-sangalo-manaus-picpay-01-de-junho).

O setlist preparado vai revisitar todos os sucessos que a cantora consolidou em sua trajetória – desde os mais antigos — como “Abalou”, “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, “Arerê” — até os mais recentes, como “Cria da Ivete”, “Rua da Saudade”, “Gigante” e o sucesso “Macetando”.

*Com informações da assessoria

