Operação prende homem investigado por ameaça de ataque em escola no AM

Um homem identificado como Leandro Bezerra da Silva, de 32 anos, conhecido como “Camarão”, foi preso na terça-feira (23). Ele era investigado por ameaça de ataque a uma escola localizada no município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, em abril de 2023.

O suspeito era investigado pela 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com o protocolo do Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise), criado para prevenir todas as formas de violência no ambiente escolar.

O autor foi localizado pela Polícia Militar no município de Careiro (a 88 quilômetros da capital).

