IMAGENS FORTES: suspeito de assalto leva tiros na mão durante tribunal do crime no AM

Um suspeito de assalto foi castigado em um tribunal do crime e levou tiros em uma das mãos na comunidade Vila do Jacaré, em Manacapuru, no interior do Amazonas. O caso foi registrado em um vídeo e compartilhado nas redes sociais na noite desta terça-feira (23).

Na gravação o suspeito é questionado por dois criminosos, um deles filma toda a abordagem, enquanto o outro realiza a “disciplina”.

O suspeito aparece dentro de uma casa de madeira, bastante debilitado e se apoiando em uma vassoura. Um dos criminosos ameaça amarrar as pernas dele, o outro impede e pede que a vítima ande rápido.

“Vai dá logo ai na mão desse bicho, ladrão”, diz o criminoso.

Pelo menos três tiros foram efetuados contra o suspeito. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado.

