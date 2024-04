Bar promove atrações de música eletrônica e samba neste fim de semana, em Manaus

Segundo Júnior Vicente, promoter do evento no bar Beer's & Beer, a ideia é reunir pessoas que tenham o mesmo gosto musical em um ambiente preparado

Manaus (AM) – Os manauaras terão uma opção de lazer musical neste fim semana. O bar Beer’s & Beer promove, na sexta-feira (26), as apresentações dos DJs DLLIR e Eike Luigi para os amantes de música eletrônica, a partir das 18h. Já no sábado (27), o bar recebe o Quintal do Container, o grupo 3 Gatos Pingados feat. Márcia Caminha, e o Couro Velho, às 17h.

Segundo Júnior Vicente, promoter do evento, a ideia é reunir pessoas que tenham o mesmo gosto musical em um ambiente preparado para receber o público.

“O público-alvo é o público que gosta de um bom samba, de um bom sambinha tradicional, de uma boa cerveja, de um chopp gelado, extremamente gelado, e que goste de curtir um fim de tarde com boa música, um ambiente legal, descontraído, ao ar livre”, destacou o promoter.

Ainda de acordo com o profissional, o evento, que antes acontecia apenas nas sexta-feira, agora também terá uma edição aos sábados, tornando-se um novo ponto de encontro em Manaus.

“A gente quer trazer mais uma opção de entretenimento para a cidade aos sábados. Então, a gente pensou em até mesmo dar uma movimentada no espaço, no Beer’s & Beer, e trazer os amigos, os amigos dos amigos e, assim, fazer um grande encontro aos sábados lá com um bom samba”, finalizou Júnior.

O evento acontece no Beer’s & Beer, que fica localizado na Travessa Luiz Mendes, 16, Vieiralves, Container Mall Manaus, ao lado da Fundação Dr. Thomas. A entrada é gratuita, e o cover artístico é R$10,00.

