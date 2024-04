Boi Garantido faz apresentação cultural e visita pacientes do Hemoam

Manaus (AM) – O Boi-Bumbá Garantido visitou, nesta quarta-feira (24), as dependências da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) para levar uma apresentação cultural aos pacientes, acompanhantes, doadores e servidores da instituição. O evento foi marcado pela alegria e emoção dos pacientes, que ainda receberam brindes encarnados.

A ação foi promovida pela Diretoria Social do Garantido juntamente com a Diretoria Clínica do Hemoam. Itens oficiais como o boi bumbá e a porta estandarte, além de músicos, batuqueiros e integrantes do grupo de dança Garantido Show e da torcida oficial Comando Garantido fizeram uma apresentação cultural no auditório e visitaram o ambulatório, a coleta de sangue e a enfermaria.

A diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, destacou o impacto da ação na rotina da instituição. “É uma iniciativa que mexe positivamente com todos nós, tanto servidores quanto os doadores de sangue, e principalmente os pacientes. Depois de um tempo em tratamento no Hemoam, a depressão e a solidão fazem parte do dia a dia dos pacientes e ações como essas tiram eles dessa condição emocional e, sem dúvida nenhuma, contribuem para o tratamento”, disse.

Foto: Rafael Marques/Hemoam

Na enfermaria, onde ficam internados os pacientes com doenças no sangue, a visita foi marcada por muita emoção. “A gente quer levar alguma diversão a quem está internado no Hemoam para que eles possam ter um momento de alegria e distração diante do tratamento que estão fazendo e esse é um compromisso da nova diretoria de fazer essa integração com a comunidade no geral”, disse a segunda diretora social do Garantido, Rúbia Bringel.

A porta-estandarte do Garantido, Lívia Christina, também fez uma apresentação especial no auditório. “É com muita emoção e satisfação que trazemos um pouco da cultura, do boi-bumbá, aos pacientes que não podem ir até nós. Se isso ajudar um pouco na recuperação deles já ficaremos muito felizes”, disse.

Durante a ação também foram distribuídas lembranças, como camisas e artesanatos para os pacientes. “Este é um espaço democrático e aberto para ações como essa que o Garantido está promovendo. Quem ganha com isso são os pacientes, os doadores e a população que frequenta o Hemoam e por isso ficamos gratos”, finalizou a diretora-presidente do Hemoam.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Garantido retira toada ‘Parintina Rainha’ do álbum 2024 após polêmica

Caprichoso e Garantido abrem turnê de Ivete Sangalo na Arena da Amazônia

Caprichoso e Garantido dão ‘show’ nos ensaios dos Bumbás